Максим Петров
№22
Защитник
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Команда
Ленинградец
Возраст
21
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 13:00
Ленинградец
0(6) : 0(5)
Чертаново
206'
206'
206'
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 13:00
206'
минуты: 85' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
Ленинградец
0(6)
Чертаново
0(5)
минуты: 85' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 13:00
Ленинградец
0 : 1
Уфа
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 13:00
минуты: 70' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Ленинградец
0
Уфа
1
минуты: 70' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур