Якопо Петриччионе
№44
Полузащитник
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Команда
Кротоне
Возраст
26
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 21:45
Кротоне
0 : 0
Фиорентина
22.05.2021 22 мая 2021 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0
Фиорентина
0
был в запасе
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:00
Беневенто
1 : 1
Кротоне
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:00
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1
Кротоне
1
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
13.05.2021 13 мая 2021 чт 21:45
Кротоне
2 : 1
Верона
13.05.2021 13 мая 2021 чт 21:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Кротоне
2
Верона
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 19:00
Рома
5 : 0
Кротоне
09.05.2021 09 мая 2021 вс 19:00
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
5
Кротоне
0
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 19:00
Кротоне
0 : 2
Интер
01.05.2021 01 мая 2021 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кротоне
0
Интер
2
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
Парма
3 : 4
Кротоне
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
3
Кротоне
4
был в запасе
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
Кротоне
0 : 1
Сампдория
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кротоне
0
Сампдория
1
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Кротоне
1 : 2
Удинезе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 31 тур
Кротоне
1
Удинезе
2
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 31 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:00
Специя
3 : 2
Кротоне
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Специя
3
Кротоне
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:00
Кротоне
2 : 3
Болонья
42'
42'
42'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 28 тур
Кротоне
2
Болонья
3
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 28 тур
12.03.2021 12 марта 2021 пт 17:00
Лацио
3 : 2
Кротоне
83'
83'
83'
12.03.2021 12 марта 2021 пт 17:00
минуты: 1' - 88'
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
3
Кротоне
2
минуты: 1' - 88' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
Кротоне
4 : 2
Торино
44'
44'
44'
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
4
Торино
2
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Аталанта
5 : 1
Кротоне
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
5
Кротоне
1
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Кротоне
0 : 2
Кальяри
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
0
Кальяри
2
был в запасе
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 22:45
Ювентус
3 : 0
Кротоне
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
3
Кротоне
0
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 20:00
Кротоне
1 : 2
Сассуоло
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 66'
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 66' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Милан
4 : 0
Кротоне
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
4
Кротоне
0
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Кротоне
0 : 3
Дженоа
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кротоне
0
Дженоа
3
был в запасе
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 22:45
Фиорентина
2 : 1
Кротоне
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
2
Кротоне
1
был в запасе
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Кротоне
4 : 1
Беневенто
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Кротоне
4
Беневенто
1
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур