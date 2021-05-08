Сергей Петерсон
№35
Полузащитник
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Команда
Краснодар
Возраст
20
Рост
178
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
Крылья Советов
6 : 0
Краснодар-2
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
минуты: 58' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Крылья Советов
6
Краснодар-2
0
минуты: 58' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур