Petar Vukčević
№4
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 17:00
Астана
0 : 1
Будучность
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 17:00
минуты: 1' - 9'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Астана
0
Будучность
1
минуты: 1' - 9' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд