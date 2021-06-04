Якуб Пешек №25 Полузащитник Подписаться

Команда Слован

Возраст 27

Рост 174

Вес 63

Дебютировал в сборной в том матче, когда потребовалось обновить абсолютно всю команду из-за ковида перед игрой с Шотландией. Пешек забил в первом же матче за сборную, но команда проиграла 1:2.