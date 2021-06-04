Якуб Пешек
№25
Полузащитник
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Команда
Слован
Возраст
27
Рост
174
Вес
63
Дебютировал в сборной в том матче, когда потребовалось обновить абсолютно всю команду из-за ковида перед игрой с Шотландией. Пешек забил в первом же матче за сборную, но команда проиграла 1:2.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.06.2021 04 июня 2021 пт 21:45
Италия
4 : 0
Чехия
04.06.2021 04 июня 2021 пт 21:45
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Италия
4
Чехия
0
был в запасе