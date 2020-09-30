Иван Первой
№1
Вратарь
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Команда
Машук-КМВ
Возраст
19
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 16:00
Машук-КМВ
1 : 0
Динамо
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 16:00
был в запасе
Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
Машук-КМВ
1
Динамо
0
был в запасе
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 16:00
Машук-КМВ
1 : 2
Тамбов
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 16:00
был в запасе
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Машук-КМВ
1
Тамбов
2
был в запасе