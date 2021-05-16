Уго Перес
№38
Защитник
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Команда
Алавес
Возраст
18
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
Алавес
4 : 2
Гранада
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Алавес
4
Гранада
2
был в запасе
11.05.2021 11 мая 2021 вт 21:00
Эльче
0 : 2
Алавес
11.05.2021 11 мая 2021 вт 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Эльче
0
Алавес
2
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
Алавес
2 : 2
Леванте
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Алавес
2
Леванте
2
был в запасе