Жизнь
Спорт
Культура
Жизнь
Спорт
Культура
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Матчи
Результаты
Таблица
Календарь
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Михаил Кержаков
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Илья Садыгов
Андерс Дрейер
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Марк Нобл
Килиан Мбаппе
Россия
Китай
Нидерланды
Италия
Англия
Иран
Украина
США
Дания
Франция
СССР
Спартак
Зенит
ЦСКА
Интер
Челси
Барселона
Манчестер Сити
Алания
Бенфика
Ливерпуль
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок Африки
ФНЛ
Лига чемпионов
Спартак
РПЛ
Криштиану Роналду
Зенит
Евро-2020
Россия
ЧМ-2022
Мино Райола
Лионель Месси
Лига Европы
АПЛ
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
Новости
Материалы
Политика
Новости
Материалы
Баскетбол
Новости
Материалы
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Новости
Материалы
Водные виды
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Олимпиада
Расписание
Новости
Медали
Материалы
Виды спорта
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Литература
Медицина
Волейбол
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Ютуб и тв
Главная
Футбол
Футболисты
Нехуэн Перес
Поделиться:
Нехуэн Перес
№2
Защитник
Подписаться
Ближайший матч
Удинезе - Интер
Команда
Удинезе
Гражданство
Аргентина
Возраст
21
Рост
184
Вес
75
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
2020
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
испания. примера
01.05.2022
01 мая 2022
вс
19:00
Удинезе
-:-
Интер
01.05.2022
01 мая 2022
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
-
Интер
-
16.04.2022
16 апр. 2022
сб
15:30
Удинезе
4 : 1
Эмполи
16.04.2022
16 апр. 2022
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
4
Эмполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
03.04.2022
03 апр. 2022
вс
16:00
Удинезе
5 : 1
Кальяри
03.04.2022
03 апр. 2022
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
5
Кальяри
1
был в запасе
13.03.2022
13 марта 2022
вс
20:00
Удинезе
1 : 1
Рома
13.03.2022
13 марта 2022
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
1
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
05.03.2022
05 марта 2022
сб
17:00
Удинезе
2 : 1
Сампдория
05.03.2022
05 марта 2022
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
20.02.2022
20 февр. 2022
вс
22:45
Удинезе
1 : 1
Лацио
44'
44'
44'
20.02.2022
20 февр. 2022
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
06.02.2022
06 февр. 2022
вс
20:00
Удинезе
2 : 0
Торино
06.02.2022
06 февр. 2022
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
2
Торино
0
был в запасе
09.01.2022
09 янв. 2022
вс
18:30
Удинезе
2 : 6
Аталанта
09.01.2022
09 янв. 2022
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2
Аталанта
6
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
21.12.2021
21 дек. 2021
вт
20:30
Удинезе
-:-
Салернитана
21.12.2021
21 дек. 2021
вт
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
-
Салернитана
-
был в запасе
11.12.2021
11 дек. 2021
сб
22:45
Удинезе
1 : 1
Милан
24'
24'
24'
11.12.2021
11 дек. 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
28.11.2021
28 нояб. 2021
вс
14:30
Удинезе
0 : 0
Дженоа
28.11.2021
28 нояб. 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0
Дженоа
0
был в запасе
07.11.2021
07 нояб. 2021
вс
17:00
Удинезе
3 : 2
Сассуоло
07.11.2021
07 нояб. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
3
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
27.10.2021
27 окт. 2021
ср
19:30
Удинезе
1 : 1
Верона
27.10.2021
27 окт. 2021
ср
19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
1
Верона
1
был в запасе
26.09.2021
26 сент. 2021
вс
16:00
Удинезе
0 : 1
Фиорентина
26.09.2021
26 сент. 2021
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
0
Фиорентина
1
был в запасе
20.09.2021
20 сент. 2021
пн
21:45
Удинезе
0 : 4
Наполи
20.09.2021
20 сент. 2021
пн
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
0
Наполи
4
был в запасе
24.04.2022
24 апр. 2022
вс
16:00
Болонья
2 : 2
Удинезе
30'
30'
30'
24.04.2022
24 апр. 2022
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
2
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
10.04.2022
10 апр. 2022
вс
16:00
Венеция
1 : 2
Удинезе
10.04.2022
10 апр. 2022
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Венеция
1
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
25.02.2022
25 февр. 2022
пт
20:45
Милан
1 : 1
Удинезе
17'
17'
17'
25.02.2022
25 февр. 2022
пт
20:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
13.02.2022
13 февр. 2022
вс
17:00
Верона
4 : 0
Удинезе
13.02.2022
13 февр. 2022
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Верона
4
Удинезе
0
был в запасе
22.01.2022
22 янв. 2022
сб
17:00
Дженоа
0 : 0
Удинезе
86'
86'
86'
22.01.2022
22 янв. 2022
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
0
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
Показать все игры