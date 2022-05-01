Нехуэн Перес

№2
Защитник
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Ближайший матч
Удинезе - Интер
Команда
Удинезе
Гражданство
Аргентина
Возраст
21
Рост
184
Вес
75
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
01.05.2022 01 мая 2022 вс 19:00
Удинезе
-:-
Интер
01.05.2022 01 мая 2022 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
-
Интер
-
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 15:30
Удинезе
4 : 1
Эмполи
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
4
Эмполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 16:00
Удинезе
5 : 1
Кальяри
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
5
Кальяри
1
был в запасе
13.03.2022 13 марта 2022 вс 20:00
Удинезе
1 : 1
Рома
13.03.2022 13 марта 2022 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
1
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
05.03.2022 05 марта 2022 сб 17:00
Удинезе
2 : 1
Сампдория
05.03.2022 05 марта 2022 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
20.02.2022 20 февр. 2022 вс 22:45
Удинезе
1 : 1
Лацио
44'
44'
44'
20.02.2022 20 февр. 2022 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
06.02.2022 06 февр. 2022 вс 20:00
Удинезе
2 : 0
Торино
06.02.2022 06 февр. 2022 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
2
Торино
0
был в запасе
09.01.2022 09 янв. 2022 вс 18:30
Удинезе
2 : 6
Аталанта
09.01.2022 09 янв. 2022 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2
Аталанта
6
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
21.12.2021 21 дек. 2021 вт 20:30
Удинезе
-:-
Салернитана
21.12.2021 21 дек. 2021 вт 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
-
Салернитана
-
был в запасе
11.12.2021 11 дек. 2021 сб 22:45
Удинезе
1 : 1
Милан
24'
24'
24'
11.12.2021 11 дек. 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
28.11.2021 28 нояб. 2021 вс 14:30
Удинезе
0 : 0
Дженоа
28.11.2021 28 нояб. 2021 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0
Дженоа
0
был в запасе
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 17:00
Удинезе
3 : 2
Сассуоло
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
3
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
27.10.2021 27 окт. 2021 ср 19:30
Удинезе
1 : 1
Верона
27.10.2021 27 окт. 2021 ср 19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
1
Верона
1
был в запасе
26.09.2021 26 сент. 2021 вс 16:00
Удинезе
0 : 1
Фиорентина
26.09.2021 26 сент. 2021 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
0
Фиорентина
1
был в запасе
20.09.2021 20 сент. 2021 пн 21:45
Удинезе
0 : 4
Наполи
20.09.2021 20 сент. 2021 пн 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
0
Наполи
4
был в запасе
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
Болонья
2 : 2
Удинезе
30'
30'
30'
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
2
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
Венеция
1 : 2
Удинезе
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Венеция
1
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
25.02.2022 25 февр. 2022 пт 20:45
Милан
1 : 1
Удинезе
17'
17'
17'
25.02.2022 25 февр. 2022 пт 20:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
13.02.2022 13 февр. 2022 вс 17:00
Верона
4 : 0
Удинезе
13.02.2022 13 февр. 2022 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Верона
4
Удинезе
0
был в запасе
22.01.2022 22 янв. 2022 сб 17:00
Дженоа
0 : 0
Удинезе
86'
86'
86'
22.01.2022 22 янв. 2022 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
0
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур