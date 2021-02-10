Мануэль Перес
№6
Полузащитник
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Команда
Ланс
Возраст
30
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 16:45
Гренобль
0 : 1
Монако
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 16:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Гренобль
0
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала