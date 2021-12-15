Луис Перес

№2
Защитник
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Команда
Вальядолид
Гражданство
Испания
Возраст
27
Рост
173
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
испания. кубок
15.12.2021 15 дек. 2021 ср 22:00
Вальядолид
3 : 1
Лас-Пальмас
15.12.2021 15 дек. 2021 ср 22:00
был в запасе
Испания. Кубок, 2 раунд
Вальядолид
3
Лас-Пальмас
1
был в запасе