Роли Перейра де Са
№6
Полузащитник
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Команда
Нант
Возраст
24
Рост
177
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Нант
1 : 2
Монпелье
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Нант
1
Монпелье
2
был в запасе
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Дижон
0 : 4
Нант
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Дижон
0
Нант
4
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
Нант
3 : 0
Бордо
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Нант
3
Бордо
0
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Брест
1 : 4
Нант
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Брест
1
Нант
4
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
Страсбур
1 : 2
Нант
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Страсбур
1
Нант
2
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 22:00
Нант
1 : 2
Лион
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Нант
1
Лион
2
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
Ренн
1 : 0
Нант
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Ренн
1
Нант
0
был в запасе
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
Нант
1 : 2
Ницца
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Нант
1
Ницца
2
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 19:00
Нант
1 : 1
Марсель
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Нант
1
Марсель
1
был в запасе
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
Лорьян
0 : 2
Нант
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Лорьян
0
Нант
2
был в запасе
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 23:00
Нант
0 : 3
ПСЖ
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 23:00
минуты: 85' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Нант
0
ПСЖ
3
минуты: 85' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур