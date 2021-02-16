Пепе Рейна

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Вратарь «Лейпцига» Гулачи начинал в «Ливерпуле». Попал в запас 52 раза, дружил с Рейной, но так и не сыграл
#Петер Гулачи
Сразу два случая, когда вратарь убежал на угловой и получил в пустые ворота
#АПЛ