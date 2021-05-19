Тимоте Пембеле
№32
Защитник
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Команда
ПСЖ
Возраст
18
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.05.2021 19 мая 2021 ср 22:15
Монако
0 : 2
ПСЖ
19.05.2021 19 мая 2021 ср 22:15
был в запасе
Франция. Кубок, Финал
Монако
0
ПСЖ
2
был в запасе
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 19:45
ПСЖ
5 : 0
Анжер
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 19:45
минуты: 82' - 90'
Франция. Кубок, 1/4 финала
ПСЖ
5
Анжер
0
минуты: 82' - 90' / Франция. Кубок, 1/4 финала
06.03.2021 06 марта 2021 сб 23:10
Брест
0 : 3
ПСЖ
06.03.2021 06 марта 2021 сб 23:10
минуты: 46' - 90'
Франция. Кубок, 1/16 финала
Брест
0
ПСЖ
3
минуты: 46' - 90' / Франция. Кубок, 1/16 финала