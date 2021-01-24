Pelly Ruddock Mpanzu
№17
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 15:00
Челси
3 : 1
Лутон Таун
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Челси
3
Лутон Таун
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала