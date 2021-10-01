Пеле

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Футбол
Пеле выписан из больницы почти через месяц после операции. Он продолжит курс химиотерапии
#Пеле
Футбол
Пеле переведен в отделение полуинтенсивной терапии из-за ухудшения здоровья
#Пеле
Футбол
Пеле удалили опухоль в толстой кишке. Он написал, что чувствует себя хорошо после операции
#Пеле
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Футбол
В Бразилии не переименуют стадион «Маракана» в честь Пеле. Автор законопроекта сам попросил отклонить его
#Пеле
Футбол
Жители Рио-де-Жанейро проголосовали за переименование «Мараканы» в честь Пеле
#Пеле
Футбол
«Сантос» отрицает рекорд Месси – говорит, что Пеле забил 1091 гол за клуб
#Лионель Месси
Футбол
Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб
#Лионель Месси
Футбол
Месси повторил рекорд Пеле по голам за один клуб
#Лионель Месси
Футбол
«Однажды на небесах мы будем играть вместе в одной команде». Пеле написал обращение к Марадоне
#Диего Марадона
Футбол
Неймар вышел на второе место в рейтинге бомбардиров сборной Бразилии. Он забил три мяча Перу
#Неймар