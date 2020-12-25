Пеле

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Cafe Pele – главный кофе 90-х с навязчивой рекламой. Ее снимал русский режиссер, который утомил Пеле сотнями дублей
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#Пеле
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Плохие новости о Пеле: впал в депрессию, не может нормально ходить, постоянно дома
#Пеле