Педро (Педро Родригес)
№11
Полузащитник
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Команда
Рома
Возраст
33
Рост
169
Вес
64
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Настоящее чудо от Педро. Он забил за «Челси» пяткой в полете
#Челси
01 августа 2019, 20:38
Когда твоя суперспособность – забивать в финалах. Педрографика
#Педро
30 мая 2019, 01:37