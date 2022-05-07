Кирилл Печенин

№25
Защитник
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Ближайший матч
Оренбург - Олимп-Долгопрудный
Команда
Оренбург
Гражданство
Белоруссия
Возраст
25
Рост
176
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
россия. фнл
07.05.2022 07 мая 2022 сб 0:00
Оренбург
-:-
Олимп-Долгопрудный
07.05.2022 07 мая 2022 сб 0:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
-
Олимп-Долгопрудный
-
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 15:00
Оренбург
0 : 0
Алания
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Оренбург
0
Алания
0
был в запасе
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 14:00
Оренбург
1 : 3
Кубань
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Оренбург
1
Кубань
3
был в запасе
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 14:00
Оренбург
1 : 0
Торпедо
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Оренбург
1
Торпедо
0
был в запасе
19.03.2022 19 марта 2022 сб 13:00
Оренбург
2 : 0
КАМАЗ
19.03.2022 19 марта 2022 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Оренбург
2
КАМАЗ
0
был в запасе
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 14:00
Текстильщик
2 : 5
Оренбург
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Текстильщик
2
Оренбург
5
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 14:00
Спартак-2
2 : 3
Оренбург
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Спартак-2
2
Оренбург
3
был в запасе
06.04.2022 06 апр. 2022 ср 15:00
Енисей
1 : 2
Оренбург
06.04.2022 06 апр. 2022 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
1
Оренбург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
26.03.2022 26 марта 2022 сб 14:00
Краснодар-2
5 : 2
Оренбург
2'
2'
2'
26.03.2022 26 марта 2022 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Краснодар-2
5
Оренбург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
12.03.2022 12 марта 2022 сб 16:00
Ротор
0 : 3
Оренбург
12.03.2022 12 марта 2022 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Ротор
0
Оренбург
3
был в запасе
06.03.2022 06 марта 2022 вс 15:30
Нефтехимик
2 : 1
Оренбург
26'
26'
26'
06.03.2022 06 марта 2022 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Нефтехимик
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур