Павел Павлюченко
№35
Вратарь
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Команда
Возраст
23
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Бельгия
8 : 0
Белоруссия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Бельгия
8
Белоруссия
0
был в запасе
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
Белоруссия
4 : 2
Эстония
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Белоруссия
4
Эстония
2
был в запасе