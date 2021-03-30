Страхинья Павлович
№21
Защитник
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Команда
Монако
Возраст
20
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
Азербайджан
1 : 2
Сербия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Азербайджан
1
Сербия
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
Сербия
2 : 2
Португалия
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Сербия
2
Португалия
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Сербия
3 : 2
Ирландия
89'
89'
89'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Сербия
3
Ирландия
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур