Pavlo Pashaev
№21
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
Вольфсбург
3 : 1
Александрия
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Вольфсбург
3
Александрия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур