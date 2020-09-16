Paulinho
№0
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 20:00
Хаммарбю
0 : 3
Лех
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 20:00
минуты: 1' - 77'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Хаммарбю
0
Лех
3
минуты: 1' - 77' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 20:00
Хаммарбю
3 : 0
Академия Пушкаша
85'
85'
85'
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 20:00
85'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Хаммарбю
3
Академия Пушкаша
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд