Paul-JosÃ© Mpoku
№40
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
Стандард
2 : 0
Витория Гимараеш
90'
90'
90'
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
90'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Стандард
2
Витория Гимараеш
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур