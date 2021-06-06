Нэйтан Паттерсон
№22
Защитник
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Команда
Рейнджерс
Возраст
19
Рост
183
Вес
79
Играет за Шотландию, хотя мама из Зимбабве, а дед из ЮАР.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
Люксембург
0 : 1
Шотландия
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
минуты: 64' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Люксембург
0
Шотландия
1
минуты: 64' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь