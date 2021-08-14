Кристиан Пастина

№58
Защитник
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Команда
Беневенто
Гражданство
Италия
Возраст
21
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
италия. кубок
14.08.2021 14 авг. 2021 сб 18:45
Беневенто
2 : 1
СПАЛ
14.08.2021 14 авг. 2021 сб 18:45
был в запасе
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2
СПАЛ
1
был в запасе
15.12.2021 15 дек. 2021 ср 23:00
Фиорентина
2 : 1
Беневенто
15.12.2021 15 дек. 2021 ср 23:00
был в запасе
Италия. Кубок, 2 раунд
Фиорентина
2
Беневенто
1
был в запасе