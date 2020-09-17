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Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Неймар Да Силва
Иван Сергеев
Серхио Агуэро
Килиан Мбаппе
Артем Дзюба
Хоакин Санчес Родригес
Златан Ибрагимович
Марсело Брозович
Пабло Гавира
Россия
Нидерланды
Китай
Хорватия
Израиль
Италия
Шотландия
Уэльс
Франция
Испания
Англия
Спартак
Зенит
Челси
ЦСКА
Барселона
Ливерпуль
Интер
Локомотив
Салернитана
Ювентус
Бавария
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
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Бундеслига
Лига 1
ФНЛ
Суперкубок России
РПЛ
Лига чемпионов
Россия
Евро-2020
Криштиану Роналду
Лионель Месси
ЧМ-2022
Спартак
Золотой мяч
Зенит
АПЛ
Челси
Бокс
Новости
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
ЧГК
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Материалы
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Paschalis Staikos
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Paschalis Staikos
№26
Нападающий
Paschalis Staikos
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Команда
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Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
ОФИ
0 : 1
Аполлон
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
минуты: 1' - 67'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
ОФИ
0
Аполлон
1
минуты: 1' - 67' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд