Paschalis Staikos

№26
Нападающий
Paschalis Staikos
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
ОФИ
0 : 1
Аполлон
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 67'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
ОФИ
0
Аполлон
1
минуты: 1' - 67' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд