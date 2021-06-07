Андреас Параскевас
№31
Вратарь
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Команда
Возраст
22
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.06.2021 07 июня 2021 пн 19:00
Украина
4 : 0
Кипр
07.06.2021 07 июня 2021 пн 19:00
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Украина
4
Кипр
0
был в запасе
04.06.2021 04 июня 2021 пт 21:00
Венгрия
1 : 0
Кипр
04.06.2021 04 июня 2021 пт 21:00
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Венгрия
1
Кипр
0
был в запасе