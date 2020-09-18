Paolo Martini

№20
Нападающий
Paolo Martini
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Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
18.09.2020 18 сент. 2020 пт 11:00
Рига
1 : 0
Тре Фиори
18.09.2020 18 сент. 2020 пт 11:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Рига
1
Тре Фиори
0
был в запасе