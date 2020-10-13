Панайотис Захариу
№20
Полузащитник
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Команда
Возраст
25
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
Азербайджан
0 : 0
Кипр
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
минуты: 46' - 90'
Лига наций. Лига С, 4 тур
Азербайджан
0
Кипр
0
минуты: 46' - 90' / Лига наций. Лига С, 4 тур