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Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Кепа Аррисабалага
Гарри Кейн
Бруну Фернандеш
Игорь Акинфеев
Артем Дзюба
Кристиан Эриксен
Жерар Пике
Россия
Италия
Украина
Англия
Нидерланды
Бельгия
Дания
Франция
Аргентина
США
Испания
Спартак
Сочи
Рубин
ПСЖ
Динамо
Манчестер Юнайтед
Реал
Зенит
Арсенал
ЦСКА
Интер
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
ФНЛ
Суперкубок России
Лионель Месси
Евро-2020
Валерий Карпин
РПЛ
Спартак
Лига чемпионов
Россия
Криштиану Роналду
Неймар
Сочи
Ромелу Лукаку
ПСЖ
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
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Pálmi Rafn Pálmason
№10
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Гражданство
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
19:30
Флора
2 : 1
КР Рейкьявик
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
19:30
минуты: 1' - 66'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Флора
2
КР Рейкьявик
1
минуты: 1' - 66' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд