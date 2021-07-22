P. Parzyszek

№0
Нападающий
P. Parzyszek
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
22.07.2021 22 июля 2021 чт 22:00
Погонь
0 : 0
Осиек
22.07.2021 22 июля 2021 чт 22:00
был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Погонь
0
Осиек
0
был в запасе
29.07.2021 29 июля 2021 чт 22:00
Осиек
1 : 0
Погонь
29.07.2021 29 июля 2021 чт 22:00
был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Осиек
1
Погонь
0
был в запасе