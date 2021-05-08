Дженк Озкаджар
№19
Защитник
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Команда
Лион
Возраст
20
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 18:00
Лион
4 : 1
Лорьян
08.05.2021 08 мая 2021 сб 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Лион
4
Лорьян
1
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 22:00
Монако
2 : 3
Лион
02.05.2021 02 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Монако
2
Лион
3
был в запасе