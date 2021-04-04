Oussama Targhalline
№35
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
Марсель
2 : 0
Дижон
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2
Дижон
0
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 19:00
Ницца
3 : 0
Марсель
20.03.2021 20 марта 2021 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
3
Марсель
0
был в запасе