Дэвис Осс
№24
Вратарь
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Команда
Спартак
Возраст
26
Рост
199
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
Латвия
0 : 1
Мальта
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига D, 4 тур
Латвия
0
Мальта
1
был в запасе
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 21:45
Мальта
1 : 1
Латвия
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига D, 2 тур
Мальта
1
Латвия
1
был в запасе
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 19:00
Латвия
0 : 0
Андорра
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига D, 1 тур
Латвия
0
Андорра
0
был в запасе