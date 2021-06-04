Даниэль О'Шонесси №3 Защитник Подписаться

Команда ХИК

Возраст 26

Рост 190

Вес 85

В 2016 году уехал играть в четвертую английскую лигу в «Челтенхэм» и по итогам сезона клуб чуть не вылетел в нон-лигу. Сейчас рубится за финский «ХИК».