Даниэль О'Шонесси
№3
Защитник
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Команда
ХИК
Возраст
26
Рост
190
Вес
85
В 2016 году уехал играть в четвертую английскую лигу в «Челтенхэм» и по итогам сезона клуб чуть не вылетел в нон-лигу. Сейчас рубится за финский «ХИК».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.06.2021 04 июня 2021 пт 19:00
Финляндия
0 : 1
Эстония
04.06.2021 04 июня 2021 пт 19:00
минуты: 46' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Финляндия
0
Эстония
1
минуты: 46' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь