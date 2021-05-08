Александр Осипов
№34
Защитник
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Команда
Велес
Возраст
22
Рост
184
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 17:00
Алания
0 : 0
Велес
08.05.2021 08 мая 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Алания
0
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Нефтехимик
2 : 0
Велес
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Нефтехимик
2
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
Динамо
1 : 0
Велес
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Динамо
1
Велес
0
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
Велес
2 : 1
Иртыш
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Велес
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 12:00
Томь
0 : 0
Велес
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Томь
0
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Чертаново
2 : 4
Велес
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чертаново
2
Велес
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
Нижний Новгород
1 : 0
Велес
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нижний Новгород
1
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Велес
1 : 1
Енисей
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Велес
1
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
Оренбург
3 : 0
Велес
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Оренбург
3
Велес
0
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
Крылья Советов
2 : 1
Велес
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Крылья Советов
2
Велес
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур