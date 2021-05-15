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Коронавирус
Александр Орехов
№15
Полузащитник
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Команда
Торпедо
Возраст
19
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
Торпедо
0 : 1
Шинник
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
минуты: 72' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Торпедо
0
Шинник
1
минуты: 72' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
15:00
Факел
0 : 0
Торпедо
08.05.2021
08 мая 2021
сб
15:00
минуты: 87' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Факел
0
Торпедо
0
минуты: 87' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Торпедо
1 : 0
Волгарь
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Торпедо
1
Волгарь
0
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
18:00
Крылья Советов
5 : 1
Торпедо
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Крылья Советов
5
Торпедо
1
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
Торпедо
2 : 1
Текстильщик
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Торпедо
2
Текстильщик
1
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
17:00
Алания
1 : 1
Торпедо
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Алания
1
Торпедо
1
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Нефтехимик
2 : 2
Торпедо
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Нефтехимик
2
Торпедо
2
был в запасе
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
Динамо
0 : 1
Торпедо
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Динамо
0
Торпедо
1
был в запасе
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
19:00
Торпедо
4 : 2
Краснодар-2
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Торпедо
4
Краснодар-2
2
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Акрон
0 : 1
Торпедо
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
0
Торпедо
1
был в запасе
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
Торпедо
1 : 0
Спартак-2
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Торпедо
1
Спартак-2
0
был в запасе
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
19:00
Торпедо
4 : 1
Факел
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Торпедо
4
Факел
1
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
Волгарь
3 : 2
Торпедо
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
3
Торпедо
2
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Торпедо
3 : 1
Крылья Советов
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Торпедо
3
Крылья Советов
1
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
Торпедо
2 : 0
Алания
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Торпедо
2
Алания
0
был в запасе
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:30
Торпедо
3 : 0
Динамо
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Торпедо
3
Динамо
0
был в запасе
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
Торпедо
1 : 0
Томь
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Торпедо
1
Томь
0
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
12.08.2020
12 авг. 2020
ср
19:30
Торпедо
1 : 1
Акрон
12.08.2020
12 авг. 2020
ср
19:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Торпедо
1
Акрон
1
был в запасе
02.08.2020
02 авг. 2020
вс
16:30
Шинник
1 : 0
Торпедо
02.08.2020
02 авг. 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Шинник
1
Торпедо
0
был в запасе