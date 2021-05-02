Рамазан Оразов
№19
Полузащитник
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Команда
Чайка
Возраст
23
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Чайка
2 : 1
Иртыш
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
минуты: 64' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Чайка
2
Иртыш
1
минуты: 64' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Чайка
1 : 1
Чертаново
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Чайка
1
Чертаново
1
был в запасе
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
Оренбург
3 : 0
Чайка
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
3
Чайка
0
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Краснодар-2
1 : 1
Чайка
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Краснодар-2
1
Чайка
1
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
Волгарь
2 : 1
Чайка
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Волгарь
2
Чайка
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
2 : 1
Чайка
61'
61'
61'
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:00
минуты: 60' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Крылья Советов
2
Чайка
1
минуты: 60' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
Чайка
1 : 3
Текстильщик
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
1
Текстильщик
3
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
Алания
1 : 1
Чайка
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Алания
1
Чайка
1
был в запасе