Omer Hanin
№33
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
Вольфсбург
2 : 3
Майнц
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Вольфсбург
2
Майнц
3
был в запасе