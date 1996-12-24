Оливье Тилль
№29
Полузащитник
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Команда
Уфа
Гражданство
Люксембург
Дата рождения
17 дек. 1996 (24) года
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Важные мелочи 5 тура РПЛ: у «Локо» и «Арсенала» новые герои, у «Ростова» один состав на все туры, «Ахмат» опять суперэффективен
#РПЛ
12 августа 2019, 22:05