Артур Оконкво
№53
Вратарь
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Команда
Арсенал
Возраст
19
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.05.2021 06 мая 2021 чт 22:00
Арсенал
0 : 0
Вильярреал
06.05.2021 06 мая 2021 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Арсенал
0
Вильярреал
0
был в запасе
29.04.2021 29 апр. 2021 чт 22:00
Вильярреал
2 : 1
Арсенал
29.04.2021 29 апр. 2021 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Вильярреал
2
Арсенал
1
был в запасе
18.03.2021 18 марта 2021 чт 20:55
Арсенал
0 : 1
Олимпиакос
18.03.2021 18 марта 2021 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Арсенал
0
Олимпиакос
1
был в запасе