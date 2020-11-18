Арман Оганесян
№4
Защитник
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Команда
Тобол
Возраст
27
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 20:00
Армения
1 : 0
Северная Македония
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 20:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 6 тур
Армения
1
Северная Македония
0
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
Грузия
1 : 2
Армения
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 69'
Лига наций. Лига С, 5 тур
Грузия
1
Армения
2
минуты: 1' - 69' / Лига наций. Лига С, 5 тур
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Эстония
1 : 1
Армения
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
минуты: 1' - 46'
Лига наций. Лига С, 4 тур
Эстония
1
Армения
1
минуты: 1' - 46' / Лига наций. Лига С, 4 тур
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
Армения
2 : 2
Грузия
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 3 тур
Армения
2
Грузия
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 3 тур
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 16:00
Северная Македония
2 : 1
Армения
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 16:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 1 тур
Северная Македония
2
Армения
1
был в запасе