Рэзван Оайдэ
№26
Полузащитник
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Команда
Стяуа
Возраст
23
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
Германия (мол.)
0 : 0
Румыния (мол.)
29'
29'
29'
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Германия (мол.)
0
Румыния (мол.)
0
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур