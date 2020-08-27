O. Rapa
№0
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 20:00
Гнилане
0 : 2
АПОЭЛ
54'
54'
54'
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 73'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Гнилане
0
АПОЭЛ
2
минуты: 1' - 73' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд