Кирьян Нвоко
№14
Нападающий
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Команда
Валлетта
Возраст
23
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Хорватия
3 : 0
Мальта
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
минуты: 46' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Хорватия
3
Мальта
0
минуты: 46' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
Словакия
2 : 2
Мальта
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
минуты: 68' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Словакия
2
Мальта
2
минуты: 68' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Мальта
1 : 3
Россия
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
минуты: 88' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Мальта
1
Россия
3
минуты: 88' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур