Келечи Нвакали

№28
Полузащитник
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Команда
Уэска
Гражданство
Нигерия
Возраст
23
Рост
180
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
кубок африканских наций
15.01.2022 15 янв. 2022 сб 19:00
Нигерия
3 : 1
Судан
15.01.2022 15 янв. 2022 сб 19:00
был в запасе
Кубок африканских наций, 2 тур
Нигерия
3
Судан
1
был в запасе
11.01.2022 11 янв. 2022 вт 19:00
Нигерия
1 : 0
Египет
11.01.2022 11 янв. 2022 вт 19:00
был в запасе
Кубок африканских наций, 1 тур
Нигерия
1
Египет
0
был в запасе
19.01.2022 19 янв. 2022 ср 22:00
Гвинея-Бисау
0 : 2
Нигерия
19.01.2022 19 янв. 2022 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Кубок африканских наций, 3 тур
Гвинея-Бисау
0
Нигерия
2
минуты: 1' - 90' / Кубок африканских наций, 3 тур