Анатолий Нуриев
№7
Полузащитник
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Команда
Возраст
25
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
Азербайджан
1 : 2
Сербия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
минуты: 1' - 69'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Азербайджан
1
Сербия
2
минуты: 1' - 69' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Португалия
1 : 0
Азербайджан
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
минуты: 46' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Португалия
1
Азербайджан
0
минуты: 46' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур