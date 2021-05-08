Александр Новиков
№15
Полузащитник
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Команда
Динамо
Возраст
18
Рост
178
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Динамо
0 : 1
Чайка
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
минуты: 89' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Динамо
0
Чайка
1
минуты: 89' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
Динамо
1 : 0
Велес
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Динамо
1
Велес
0
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Акрон
1 : 1
Динамо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
1
Динамо
1
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Динамо
0 : 2
Крылья Советов
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Динамо
0
Крылья Советов
2
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Текстильщик
1 : 0
Динамо
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Текстильщик
1
Динамо
0
был в запасе