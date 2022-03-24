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Рис Норрингтон-Дэвис
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Рис Норрингтон-Дэвис
№33
Защитник
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Гражданство
Уэльс
Возраст
23
Рост
181
Вес
68
Родился в Эр-Рияде – отец служил в британских ВС. Еще он рос в Кении – тоже из-за работы отца. «Отец – валлиец, мама – тоже из Уэльса, так что я на сто процентов валлиец, – говорил он. – Но из сборной Саудовской Аравии мне никогда и не звонили».
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2021
2020
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
товарищеские матчи. сборные
24.03.2022
24 марта 2022
чт
22:45
Уэльс
2 : 1
Австрия
24.03.2022
24 марта 2022
чт
22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
Уэльс
2
Австрия
1
был в запасе
16.11.2021
16 нояб. 2021
вт
22:45
Уэльс
1 : 1
Бельгия
16.11.2021
16 нояб. 2021
вт
22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур
Уэльс
1
Бельгия
1
был в запасе
08.09.2021
08 сент. 2021
ср
21:45
Уэльс
0 : 0
Эстония
08.09.2021
08 сент. 2021
ср
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Уэльс
0
Эстония
0
был в запасе
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Уэльс
1 : 0
Чехия
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Уэльс
1
Чехия
0
был в запасе
05.09.2021
05 сент. 2021
вс
16:00
Белоруссия
2 : 3
Уэльс
05.09.2021
05 сент. 2021
вс
16:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Белоруссия
2
Уэльс
3
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Бельгия
3 : 1
Уэльс
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Бельгия
3
Уэльс
1
был в запасе