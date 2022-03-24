Рис Норрингтон-Дэвис

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Команда Шеффилд Юнайтед

Гражданство Уэльс

Возраст 23

Рост 181

Вес 68

Родился в Эр-Рияде – отец служил в британских ВС. Еще он рос в Кении – тоже из-за работы отца. «Отец – валлиец, мама – тоже из Уэльса, так что я на сто процентов валлиец, – говорил он. – Но из сборной Саудовской Аравии мне никогда и не звонили».