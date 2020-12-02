Норди Мукиэле
№22
Защитник
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Франция
Дата рождения
1 нояб. 1997 (23) года
Рост
185
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Джокер – любимый герой игрока «Лейпцига». Он празднует голы, показывая улыбку из фильма
#Норди Мукиеле
02 декабря 2020, 22:45
Игрок «Лейпцига» страшно вырубился от мяча, а теперь смеется над собой в твиттере
#Норди Мукиеле
11 марта 2020, 13:30
Смотрите: защита «Лейпцига» часто косячит (ну, неприлично часто)
#РБ Лейпциг
23 октября 2019, 14:30